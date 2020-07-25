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Spor

Yönetimden Antalyasporlu futbolculara ödül

Süper Lig'de sezonu 45 puanla tamamlayan Antalyaspor'da, teknik ekip ve futbolcular Galatasaray maçı sonrası yönetim tarafından ödüllendirildi.

AA25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:01 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:01
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Antalyaspor yönetimi, sezonu rekorlarla kapatan futbolcular ile teknik ekibi ödüllendirdi.

Süper Lig'de 11 maç üst üste mağlup olmayan ve deplasmanda da üst üste 8 karşılaşmada yenilmeyip kulüp rekoru kıran Fraport TAV Antalyaspor, Galatasaray'ı konuk ettikleri ve 2-2 berabere biten 34 haftalık sezonun son mücadelesi sonrası, kulüp yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Antalya Stadı'nda oynanan Galatasaray karşılaşmasından sonra soyunma odasında, kulüp tarihine geçen teknik ekip ve futbolculara, isimlerine özel yaptırılan ödülleri dağıttı.

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