Yönetimden Fatih Terim'e transfer açıklaması! 'Ozan'ı satmazsak nasıl transfer yapacağız?'

Fatih Terim ile yönetim arasındaki çatlak giderek derinleşiyor. Ozan Kabak'ın satışına Fatih Terim'in karşı çıktığı ve yönetimi kast ederek "Beni en sonunda delirtecekler" dediği ortaya çıktı... Yönetim ise Fatih Terim'e "Bir stopere 4 milyon Euro verdik. Rodrigues'in satışından 4 milyon Euro kaldı. İki forvet bir stoperi başka nasıl alacağız. Ozan'ı o yüzden sattık" yanıtı verdi..

İLK KRİZ AĞUSTOS'TA YAŞANDI

Sezon başında da Gomis'in satışından sonra golcü transferinin yapılamaması nedeniyle Fatih Terim ile Sarı-Kırmızılı yönetim arasına kara kedi girmişti... Ancak olayı daha sonra Abdürrahim Albayrak araya girerek yumuşatmıştı..

CENGİZ'DEN FLORYA VURGUSU!

Ara transferi bu nedenle Fatih Terim'e bırakan Başkan Mustafa Cengiz sık sık "Dış transferi Florya'ya bıraktık" vurgusu yapıyor. Abdürrahim Albayrak'ın da Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında kaldığı öğrenildi.

(Takvim)