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Yücel İldiz'in yeni takımı belli oldu

Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı.

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Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Denizlispor, teknik direktör Yücel İldiz ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Osman Özköylü ile sözleşmenin karşılıklı feshedilmesinin ardından teknik direktör arayışına giren yeşil-siyahlı kulüp yöneticilerinin, teknik direktörlük için Yücel İldiz ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Açıklamada, "Takımımızın teknik direktörlük görevi için Yücel İldiz ile Başkanımız Mustafa Üstek arasında yapılan görüşmeler olumlu sonuçlanmış ve prensip anlaşmasına varılmıştır. Yücel İldiz'in pazartesi günü Denizli'ye gelerek kulübümüz ile resmi sözleşme imzalaması beklenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

(AA)

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