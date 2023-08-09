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Spor

Yukatel Adana Demirspor'un rakibi Osijek

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında yarın Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.

AA9 Ağustos 2023 Çarşamba 09:33 - Güncelleme:
Yukatel Adana Demirspor'un rakibi Osijek
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Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.

Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

GRAVİLLON KART CEZALISI

Adana Demirspor'un sezon öncesi kadrosuna kattığı Andreaw Gravillon, CFR Cluj ile oynanan 2. eleme turu rövanş maçında kırmızı kart gördüğü için Hırvat ekibi karşısında forma giyemeyecek.

Akdeniz ekibinin Osijek karşılaşması için UEFA'ya bildirdiği kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Goran Karacic, Ertaç Özbir

Defans: İsmail Çokçalış, Abdurrahim Dursun, Semih Güler, Jovan Manev, Abdulsamet Burak, Jonas Svensson, Kevin Rodrigues

Orta saha: Sergen Kiradi, Hijran Boyaci, Yücel Gürol, Tayfun Aydoğan, Yusuf Sarı, Younes Belhanda, Badou Ndiaye, Dorukhan Toköz, Yusuf Erdoğan, Benjamin Stambouli

Forvet: Emre Akbaba, David Akintola, Luis Nani, Cherif Ndiaye

İLK KEZ MÜCADELE ETTİĞİ AVRUPA'DA BİRER GALİBİYET VE BERABERLİĞİ BULUNUYOR

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.

Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Yukatel Adana Demirspor'a rakip olmuştu.

  • Yukatel Adana Demirspor
  • UEFA Avrupa Konferans Ligi
  • Osijek

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