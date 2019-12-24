İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9505
  • EURO
    6,6034
  • ALTIN
    285.133
  • BIST100
    113153
Spor

Yukatel Denizlispor evinde kayıp

Süper Lig'de son olarak konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 5-1 mağlup olan Yukatel Denizlispor, ilk yarıda, sahasındaki 8 maçta topladığı 7 puanla evinde başarısız bir görüntü çizdi.

AA24.12.2019  18:48 - Güncelleme: 24.12.2019  18:48

Ligin 16. haftasında Aytemiz Alanyaspor karşısında sahadan 5-1'lik mağlubiyetle ayrılan Yukatel Denizlispor, 7. haftada BtcTurk Yeni Malatyaspor'a da aynı skorla yenilmişti. Ligde Aytemiz Alanyaspor maçına kadar mağlup olmadığı 4 haftada 10 puan toplayan yeşil-siyahlı ekibin yenilmezlik serisi sona erdi.

Denizli temsilcisi, 16. haftayı 21 puanla 11. sırada tamamladı. Bu sezon 4. sarı kartını gören Tiago Lopes, ilk devrenin son maçında 28 Aralık Cumartesi günkü MKE Ankaragücü deplasmanında forma giyemeyecek.

- Dış sahada daha başarılı

Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilk devredeki iç saha maçlarını tamamlayan Yukatel Denizlispor, evindeki 8 karşılaşmada topladığı 7 puanla ligde en başarısız ekiplerden biri oldu. Yeşil-siyahlı ekip, deplasmanda ise iç sahadaki performansının iki katına ulaştı ve 14 puan topladı.

Evindeki 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi yaşayan Yukatel Denizlispor, 7 gol atıp kalesinde 12 gol gördü.

İç sahada Galatasaray ve Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorlarla geçen, Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Denizli temsilcisi, İttifak Holding Konyaspor (0-1), Kasımpaşa (0-1), Fenerbahçe (1-2), Demir Grup Sivasspor (0-2) ve Aytemiz Alanyaspor'a (1-5) mağlup oldu.

İsraftan bahseden İP´li vekil Lütfü Türkkan´ın evinde şatafatlı Noel eğlencesi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi
Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Emekliye 2020'de 3'lü müjde paketi

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?
Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

Türkiye ve Rusya 'karşılık veririz' dedi! AB'nin cesareti var mı?

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi
İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

İki noktada petrol ve doğal gaz keşfedildi

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'

Yardım istemişlerdi... 'Türkiye ile çatışmamız mümkün değil'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.