Yüksel Yıldırım'dan transfer açıklaması

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer döneminin bitmediğini ve çok daha iyi bir takım olacaklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 11 yıl aradan sonra çıktığı ilk Süper Lig maçında deplasmanda Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Başkan Yüksel Yıldırım, transfer döneminin bitmediğini belirterek, daha iyi bir takım olmak için sabır istedi.

"Daha iyisini yapacağız, transfer dönemi bitmedi"

İyi bir takım olacaklarının altını çizen Yüksel Yıldırım, "Daha iyisini yapacağız. Daha transfer dönemi bitmedi. Bu sezon Samsunspor çok daha iyi bir takım olacak. Oyuncularıma ve teknik ekibime güveniyorum. Bize güvenin. Sabır istiyoruz. Atatürklü armayı izlemeye ve desteklemeye devam edin. Dün bizi memleketim Sivas'ta mükemmel ağırlayan Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz'a ve yönetim kuruluna Samsunspor Kulübü olarak çok teşekkür ediyoruz. Sivasspor Kulübü'ne ve sizlere yeni sezonda başarılar diliyoruz" dedi.

Samsunspor taraftarları, Başkan Yıldırım'ın paylaşımlarını yorum yağmuruna tutarken, taraftarlar transfer edilmesini istedikleri oyuncuların isimlerini paylaştılar.