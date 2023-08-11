Bu sezon Avrupa kupalarında Türkiye'yi Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor temsil ediyor. Ülkemiz UEFA ülke puanında sezona 13. sırada başlamıştı. Bu hafta 4 takımımızın da galibiyetiyle birlikte yükselişimiz sürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçları heyecanı tamamlandı. Temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor'un sahne aldığı haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralaması değişti.

Galatasaray ve Beşiktaş deplasmanda maçlarını kazanırken; Fenerbahçe ve Adana Demirspor da kendi sahalarında galibiyete uzandı ve temsilcilerimiz rövanş maçları öncesi avantaj yakalamış oldu.

GALATASARAY RAHAT KAZANDI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Olimpija Ljubljana'nın konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar zorlu müsabakadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 9'uncu dakikada Kerem Aktürkoğlu, 48'inci dakikada Dries Mertens ve 90+1'de Halil Dervişoğlu kaydetti.

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE HATA YAPMADI

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi NK Maribor'u konuk etti. Heyecan dolu müsabaka sarı-lacivertlilerin 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi. NK Maribor'da fileleri havalandıran isim 72'nci dakikada Mark Strajnar oldu. Fenerbahçe'nin golleri ise 58'inci dakikada Rodrigo Becao, 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3'te Dusan Tadic'ten geldi.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA AVANTAJI KAPTI

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Neftçi Bakü'ye konuk oldu. Siyah-beyazlılar, heyecan dolu mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı. Beşiktaş'ta fileleri havalandıran isimler 14'üncü dakikada Vincent Aboubakar, 23'üncü dakikada Jackson Muleka ve 62'nci dakikada Salih Uçan oldu. Neftçi Bakü'nün tek golü 79'uncu dakikada Keelan Lebon'dan geldi.

ADANA DEMİRSPOR FARK ATTI

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Adana Demirspor, ilk maçta Osijek'i ağırladı. Mavi Şimşekler, rakibini 5-1'lik skorla devirmeyi başardı. Adana Demirspor bu galibiyetle birlikte rövanş öncesi büyük bir avantaj elde etti. Adana Demirspor'un gollerini 3'üncü dakikada Jonas Svensson, 16'ncı dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67'nci dakikadalarda Cherif Ndiye ile 88'inci dakikada Yusuf Erdoğan attı. Osijek'te fileleri 73'üncü dakikada Sime Grzan havalandırdı.

ÜLKE PUANI YARIŞI

UEFA Ülke Puanı sıralamasında Türkiye'ye son 5 sezonda en fazla katkı Başakşehir'den geldi. Turuncu-lacivertliler bu süreçte toplam 6 bin 800 puan katkısında bulundu. Başakşehir'i 6 bin 350 puanla Galatasaray ve 6 bin 125 puanla Fenerbahçe takip etti. UEFA Ülka Puanı sıralamasında Türkiye adına en çok katkı veren takım olmak için Fenerbahçe'nin 2, Galatasaray'ın 3 galibiyete ihtiyacı bulunuyor. Beşiktaş ise bu süreçte 2 bin 500 toplama başarısı gösterdi.

10. SIRAYA YÜKSELDİK

Avrupa kupalarında 3. ön eleme turunda ilk maçların heyecanı sona erdi. Temsilcilerimizin hata yapmadığı haftanın ardından UEFA Ülke Puanı sıralamasında Avusturya'yı da geride bıraktık. Temsilcilerimizin aldığı bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 10. sırada yer aldı. Türkiye'nin puanı 29.350 oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜJDESİ

UEFA Ülke Puanı sıralamasında 2023-2024 sezonu sonunda Türkiye'nin ilk 10'da yer alması halinde; 2024-2025 sezonu Süper Lig şampiyonu Devler Ligi'nde ön eleme oynamayacak. Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu lider bitiren takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alacak.

İşte UEFA Ülke Puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere: 88.928

2- İspanya: 75.927

3- İtalya: 71.569

4- Almanya: 69.552

5- Hollanda: 53.000

6- Fransa: 51.914

7- Portekiz: 47.149

8- Belçika: 35.600

9- İskoçya: 30.950

10- TÜRKİYE: 29.350

11- Avusturya: 29.300

12- İsviçre: 28.575

13- Sırbistan: 27.175

14: Norveç: 25.250

15: Ukrayna: 25.100