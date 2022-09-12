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Spor

Yunanistan, Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi

Yunanistan, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Çekya'yı 94-88 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

AA12 Eylül 2022 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
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2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Çekya'yı 94-88 yenen Yunanistan, çeyrek finalde Almanya'nın rakibi oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedes-Benz Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 20-20 berabere biterken, Çekya soyunma odasına 45-41 önde girdi.

Çekya karşılaşmanın üçüncü çeyreğini de 67-63 üstün kapatırken, Yunanistan son periyotta yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo'nun etkili performansıyla salondan 94-88 galip ayrıldı.

Yunanistan, çeyrek finalde 13 Eylül Salı günü Almanya ile karşılaşacak.

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