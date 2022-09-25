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Spor

Yunanistan bir üst lige çıkmayı garantiledi

Yunanistan, UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında sahasında konuk ettiği Güney Kıbrıs'a 1-0 yenildi ancak bir üst lige çıkmayı garantiledi.

25 Eylül 2022 Pazar 00:53 - Güncelleme:
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UEFA Uluslar C Ligi 2. Grup maçında Yunanistan, Güney Kıbrıs ile karşılaştı.

AEK Arena'da oynanan maçı Güney Kıbrıs 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 18. dakikada Marinos Tzionis kaydetti.

Yunanistan'da Trabzonspor forması giyen Siopis ve Bakasetas maça 11'de başladı. Siopis 46. dakikada yerini Bouchalakis'e bırakırken, Bakasetas 58. dakikada Ioannidis ile yer değiştirdi.

Fenerbahçe'den ayrılıp Hull City'e transfer olan Dimitris Pelkas da maça 11'de başladı ve 78. dakikada yerini Alexandropoulos'a bıraktı.

Alınan bu sonucun ardından Yunanistan puanını 12'de kaldı ve bir üst lige çıkmayı garantiledi. Güney Kıbrıs ise puanını 5 yaptı ancak son sıradan kurtulamadı.

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