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Spor

Yunanistan hikayesi kısa sürdü! Fatih Terim ile yollar ayrılıyor

Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta Fatih Terim için sıcak bir gelişme yaşandı. Komşu ekibinde sezon sonunda tecrübeli teknik adam Fatih Terim ile yollar ayrılacak. İşte detaylar...

30 Nisan 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Yunanistan hikayesi kısa sürdü! Fatih Terim ile yollar ayrılıyor
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Panathinaikos, Aralık ayında göreve getirdiği Fatih Terim ile sezon sonunda yollarını ayıracak.

Sport 24'te yer alan habere göre, Yunan ekibinin başkanı Giannis Alafouzos, geçtiğimiz haftaya kadar gelecek sezon Fatih Terim ile devam etmeyi düşünüyordu. Ancak pazar günü Aris maçında alınan mağlubiyetin ve ardından yaşananların Alafouzos'un Terim için fikir değiştirmesine yol açtığı belirtildi. Bu nedenle Terim ile sezon sonunda yollar ayrılacak.

NELER YAŞANDI?

Panathinaikos, play-off şampiyonluk grubunda önce AEK'ye deplasmanda 3-0, ardından sahasında Aris'e 1-0'lık skorla kaybetmişti. Panathinaikos'un taraftarları, Aris mağlubiyetinin ardından Fatih Terim'e tepki göstermişti.

TERİM'İN PERFORMANSI

Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmasının ardından Yunan ekibinin başında 25 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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