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Spor

Yunanistan'da derbi yarıda kaldı!

Yunanistan'da Olympiakos ile Panathinaikos arasındaki derbi 1-1 devam ederken, 49. dakikada Panathinaikoslu Juankar'a havai fişek isabet etmesinin ardından maç tatil edildi.

23 Ekim 2023 Pazartesi 00:24 - Güncelleme:
Yunanistan'da derbi yarıda kaldı!
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Yunanistan'da Olympiakos ile Panathinaikos'u karşı karşıya getiren derbi maç yarıda kaldı ve tatil edildi.

İki takım arasında ligin 8. haftasında oynanan maçta Panathinaikos, Georgios Vagiannidis'in 28. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Olympiakos, ikinci yarının hemen başında 48. dakikada Mady Camara ile golü buldu ve skoru eşitledi.

Bu dakikadan sonra sahaya atılan havai fişeklerden biri kenarda ısınan Panathinaikoslu Juankar'a isabet etti.

Yaşanan olayın ardından derbi yarıda kaldı ve tatil edildi.

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