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Spor

Yunanistan'da Pelkas ve Bakasetas rüzgarı

Yunanistan, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda deplasmanda Gürcistan'ı, Trabzonspor forması giyen Bakasetas ve Fenerbahçe'nin oyuncusu Pelkas'ın golüyle 2-0 mağlup etti.

9 Ekim 2021 Cumartesi 21:08 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 21:08
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Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Batumi stadı'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-0 kazandı.

Uzun süre eşitliğin bozulmadığı maçta Yunanistan'a galibiyeti getiren goller, 90. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90+5. dakikada Pelkas'tan geldi.

Fenerbahçeli Pelkas devre arasında oyuna girdi, Siopis 85 dakika oynadı, Bakasetas maçın tamamında sahadaydı.

Galibiyetin ardından Yunanistan puanını 9 yaptı ve ilk 2 sıra için umutlandı. Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, deplasmanda İsveç ile kritik maçta karşılaşacakken, Gürcistan ise Kosova deplasmanına gidecek.

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