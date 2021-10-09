Yunanistan'da Pelkas ve Bakasetas rüzgarı

9 Ekim 2021 Cumartesi 21:08 - Güncelleme: 9 Ekim 2021 Cumartesi 21:08

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Batumi stadı'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-0 kazandı.

Uzun süre eşitliğin bozulmadığı maçta Yunanistan'a galibiyeti getiren goller, 90. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90+5. dakikada Pelkas'tan geldi.

Fenerbahçeli Pelkas devre arasında oyuna girdi, Siopis 85 dakika oynadı, Bakasetas maçın tamamında sahadaydı.

Galibiyetin ardından Yunanistan puanını 9 yaptı ve ilk 2 sıra için umutlandı. Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, deplasmanda İsveç ile kritik maçta karşılaşacakken, Gürcistan ise Kosova deplasmanına gidecek.