Yunanistan'da Pelkas ve Bakasetas rüzgarı

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'nda Yunanistan deplasmanda Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Batumi stadı'nda oynanan mücadeleyi Yunanistan 2-0 kazandı.
Uzun süre eşitliğin bozulmadığı maçta Yunanistan'a galibiyeti getiren goller, 90. dakikada penaltıdan Bakasetas ile 90+5. dakikada Pelkas'tan geldi.
Fenerbahçeli Pelkas devre arasında oyuna girdi, Siopis 85 dakika oynadı, Bakasetas maçın tamamında sahadaydı.
Galibiyetin ardından Yunanistan puanını 9 yaptı ve ilk 2 sıra için umutlandı. Gürcistan ise 1 puanla son sırada kaldı.
Grubun bir sonraki maçında Yunanistan, deplasmanda İsveç ile kritik maçta karşılaşacakken, Gürcistan ise Kosova deplasmanına gidecek.