Fenerbahçe'nin yıldızı, tribünlerin kendini yuhalaması sonrası formasındaki Türk bayrağını gösterdi. Bu duruma yönelik tepkiler, Yunan basınına da yansıdı. Olympiakos - Fenerbahçe maçının geniş yer kapladığı komşu basınında Dzeko'nun hareketi, en dikkat çeken konuların başında geldi.

FOSONLINE: "RÖVANŞIN RENGİ DEĞİŞTİ!"

"67. dakikaya kadar Olympiakos, 3-0 öndeydi ancak Fenerbahçe geri döndü. Retsos'un dikkatsiz hareketinden bir penaltı kazandı ve sonrasında da skoru 3-2'ye kadar getirdi. İstanbul'daki rövanşın rengi değişti"

GAZZETTA: "PARTİ SEKTEYE UĞRADI"

"Kostas Fortounis liderliğinde harika bir gün geçiren Olympiakos, durgun Fenerbahçe karşısında 57. dakikada 3-0 öne geçmeyi başardı ancak Türkler, Tadic'in penaltısı ve Kahveci'nin 7 dakika içerisinde attığı gollerle durumu 3-2'ye getirerek İstanbul'daki rövanş için açık kapı bıraktı"

GAZZETTA: "BAYRAK GÖSTERDİLER"

"Kırmızı-beyazlı savunma, Mendilibar için sorun yaratmayan Edin Dzeko'yu sessiz tutmayı başardı. Ancak Bosnalı oyuncu, Türklerin takdirini kazanmak için farklı bir yol buldu. Türk bayrağını gösteren tek kişi Dzeko değildi. Zira İrfan Can Kahveci de skoru 3-2 yaptıktan sonra benzer bir davranışta bulundu."

METROSPORT: "UEFA, DZEKO'YA CEZA VERMELİ"

"Maçın 34. dakikasında Dzeko, lehine faul isterken Pire seyircisi tarafından yuhalandı ve sonrasında Olympiakos taraftarlarına meydan okurcasına Türk bayrağını göstererek karşılık verdi! Normal olarak komşuda tecrübeli forvet idol haline getirildi ancak UEFA, tepkilere neden olan konuyu ele alıp onu cezalandırmalıdır"

SDNA: "DZEKO MEYDAN OKUDU"

"Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko, Olympiakos ile oynanan maçta değerine ve deneyimine yakışmayan bir meydan okumada bulundu. Dzeko, ilk yarıda Carmo ile yaşadığı pozisyona sert bir şekilde itiraz etti ve bu Olympiakos taraftarlarının tepkisine neden oldu. Dzeko, her zamanki gibi kendini spot ışıklarının altında buldu. Inter ve Manchester City'nin eski yıldızı, kariyerine göre kabul edilemeyecek şekilde bir tepki gösterdi"

SPORTDOG: "DZEKO BAYRAĞI İŞARET ETTİ"

"Edin Dzeko, Georgios Karaiskakis'ten intikam aldı ve bunu formasındaki Türk bayrağını göstererek yaptı! Dzeko, 34. dakikada düdük çalınmayan pozisyonun faul olduğunu iddia ederek hakeme itirazlarda bulunduğu için yuhalandı. Sonrasında formasındaki Türk bayrağını işaret ederek yuhalanmaların daha da artmasına neden oldu. Yıldız oyuncu, bu hamlesiyle Türkiye'de idol haline geldi. Hatta sosyal medyada hükümetten Dzeko'nun Türk vatandaşlığına geçmesini isteyen çok sayıda Türk vardı"

TO10: "İNANÇLARI VAR"

"Bu akşamki maçta iki takımın ortaya koyduğu rekabetçi görüntüye bakılırsa kesin olan bir şey var: Olympiakos, Fener'den çok daha iyiydi ve sadece büyük bir galibiyeti değil aynı zamanda zafer anlamına gelecek bir skoru da hak etti. Kırmızı ve beyaz, iki büyük avantaja sahip şekilde Türkiye'de rakibini elemek için mücadele edecek: Bu akşamki maçta alınan galibiyet ve rakiplerinden daha iyi bir takım olduklarına dair inançları"