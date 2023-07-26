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Spor

Yunus Akgün adım adım Nantes'a

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'ın, Galatasaray'ın genç oyuncusu Yunus Akgün ile ilgilendiği öğrenildi.

26 Temmuz 2023 Çarşamba 20:11 - Güncelleme:
Yunus Akgün adım adım Nantes'a
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Foot Mercato'da yer alan haberde, Fransız ekibinin, 23 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği belirtildi. Nantes'ın, Yunus Akgün transferinde önemli mesafe aldığı kaydedildi. Yunus'un da Fransız ekibinden gelen ilgiye sıcak baktığı ve Galatasaray yönetimine transfer kararını bildirdiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın Nantes'tan gelen teklifi kabul etmeye yakın olduğu, transferin satın alma opsiyonlu kiralık olarak gerçekleşmesinin beklendiği iddia edildi.

MUSTAFA MUHAMMED'İ ALDILAR

Nantes, geçen sezon Galatasaray'dan Mustafa Muhammed'i de satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamış, sezonun sona ermesinin ardından Mısırlı golcünün opsiyonunu kullanmıştı.

YUNUS AKGÜN KİMDİR?

Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün, sarı-kırmızılı forma altında 57 maçta, 6 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.

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