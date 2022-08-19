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Spor

Yunus Akgün: Çok daha iyi bir Galatasaray olacak

Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Ümraniyespor'u 1-0 yenen Galatasaray'da Yunus Akgün, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

19 Ağustos 2022 Cuma 23:48 - Güncelleme:
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Galatasaraylı Yunus Akgün, Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Hangi Kredi Ümraniyespor galibiyetinin ardından konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Maça üzgün çıktık, başkanımızın annesi vefat etti. Maça gelirsek, çok pozisyona girdik. Çok fazla gol kaçırdık. Elimizden geleni yaptık, kazandık ve mutluyuz." dedi.

Daha iyi olacaklarını söyleyen sarı-kırmızılı futbolcu, "Yeni transferler geldi, zamanla daha çok alışacağız. Daha da iyi olacağız. Çok daha iyi bir Galatasaray olacak." ifadelerini kullandı.

Yunus Akgün, "Full konsantrasyonla Trabzonspor maçına çıkacağız." diyerek sözlerini noktaladı.

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