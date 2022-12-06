Yunus Akgün: Çok gururluyum

Galatasaray, genç futbolcusu Yunus Akgün'ün sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Yunus Akgün, kulüp televizyonuna önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Yunus Akgün'ün açıklamaları:

Çok mutlu ve gururluyum. Galatasaray'da büyüdüm, Galatasaray'da yetiştim. Bu yüzden çok gururluyum. Galatasaray forması giydiğim için her zaman onur duydum. İki taraf için de hayırlı olur inşallah. Galatasaray akademisinden yetiştim. Akademideki her oyuncunun hayali Galatasaray A Takımı forması giymektir. Ben de bunu başardım. 14 maçlık serüven bizim için olumlu geçti. Dünya Kupası arasına girmeseydik bizim için daha iyi olur muydu? Olurdu. Şu an sıkıntı yok, çalışmalarımız çok iyi gidiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bu seneki hedefimiz tabii ki şampiyonluk. Onun için çalışıyoruz, çok kaliteli bir takımız. İnşallah bunu başaracağız bu sene. Taraftarlarımız bize her zaman destek oluyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara. Onlar bizim her zaman 12. adamımız. Onlar olduğu zaman biz daha güçlüyüz. Bizi böyle desteklemeye devam etsinler. Onlarla beraber şampiyon olacağız inşallah.

Genç futbolcu ayrıca, "Başkanıma güzel dilekleri için çok teşekkür ediyorum. Kendisini de Galatasaray'ı da mahcup etmemek için, güvenlerini boşa çıkarmamak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. İnşallah hediyemizi de bu sezon şampiyonlukla bitirerek vereceğiz." diye konuştu.