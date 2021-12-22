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  • Yunus Akgün Galatasaray'ı yıktı! Bu sezon bir ilki başardı
Spor

Yunus Akgün Galatasaray'ı yıktı! Bu sezon bir ilki başardı

Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, Süper Lig'in 18. haftasında oynanan maçta sarı kırmızılılara 2 gol attı. Takımına galibiyeti getiren Yunus Akgün Adana Demirspor'da bu sezon bir maçta 2 gol atan ilk futbolcu oldu.

22 Aralık 2021 Çarşamba 10:12 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 10:12
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Adana Demirspor'un Galatasaray'dan kiraladığı Yunus Akgün, sarı-kırmızılılar ile oynadıkları maça damga vurdu. Karşılaşmanın ilk yarısında oldukça iyi bir performans gösteren Yunus Akgün, ikinci yarıya ise golleriyle damga vurdu.

Maçın 53 ve 58. dakikalarında attığı gollerle İsmail Çipe'yi çaresiz bırakan Yunus Akgün, Galatasaray'a ise büyük bir şok yaşattı. 21 yaşındaki futbolcu, ikinci golüyle büyük takdir topladı.

Süper Lig kariyerinde ilk kez ceza sahası dışından gol atan Yunus Akgün, bu sezon Adana Demirspor formasıyla bir maçta iki gol atan ilk oyuncu oldu. Ayrıca Yunus Akgün, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir maçta 2 gol attı.

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