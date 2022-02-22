Yunus Akgün pişmanlığı! Çok büyük hata yapıldı

star.com.tr 22 Şubat 2022 Salı 20:22 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 20:22

Galatasaray'ın sezon başında kiralık olarak gönderdiği Yunus Akgün'ün yerine alınan Barış Alper Yılmaz, performansıyla sarı-kırmızılıları hayal kırıklığına uğrattı. Yunus Akgün kiralık olarak forma giydiği Adan Demirspor'da 8 gol ve 12 asist yaparak büyük beğeni toplarken Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı forma ile gol ve asist yapamadı. Sarı-kırmızılıların transferdeki bu tercihi sosyal medyada da eleştiri konusu oldu.

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GALATASARAY'IN YUNUS AKGÜN PİŞMANLIĞI

Galatasaray, Yunus Akgün'ü geçtiğimiz yaz transfer döneminde Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderdiğine pişman oldu. Yunus Akgün, bu sezon 27 maçta görev alırken 8 gol ve 12 asistle takımına katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.

BARIŞ ALPER YILMAZ, HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Yunus Akgün'ün gönderilmesinin ardından onun yerine Ankara Keçiörengücü'nden 2.10 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Barış Alper Yılmaz, sergilediği başarısız performansla hayal kırıklığına uğrattı. Sarı-kırmızılı forma ile 16 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu takımına katkıda bulunamadı. Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, ligdeki son 4 maçta Barış Alper Yılmaz'ı kadroya dahil etmedi.