İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mart 2023 Pazartesi / 28 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,0167
  • EURO
    20,3917
  • ALTIN
    1209.13
  • BIST100
    4975.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün resti çekti! Bu iş bitti: Galatasaray'da ayrılık
Spor

Yunus Akgün resti çekti! Bu iş bitti: Galatasaray'da ayrılık

Yunus Akgün için Galatasaray'da yolun sonu göründü. Geçtiğimiz yaz Adana Demirspor'dan Galatasaray'a geri dönen Yunus Akgün, fazla süre alamadığı sarı-kırmızılılardan ayrılma kararı aldı. İşte detaylar...

20 Mart 2023 Pazartesi 18:44 - Güncelleme:
Yunus Akgün resti çekti! Bu iş bitti: Galatasaray'da ayrılık
ABONE OL

Galatasaray'da Yunus Akgün hikayesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'daki performansıyla yükselişe geçen ve sarı-kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve A Milli Takım'dan davet bile almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen milli oyuncu, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde aradığı şansı bulamadı.

KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Yunus Akgün, kararını verdi. Sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan milli oyuncunun hedefi Avrupa'ya gitmek.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa hayalini sezon sonunda gerçekleştirmek isteyen Yunus Akgün özellikle İtalyan ekiplerinin radarında. Serie A'dan Fiorentina, Sassuolo ve Atalanta'nın milli oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1098 dakika süre alan 22 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 3 asistle skora etki edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.