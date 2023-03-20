Yunus Akgün resti çekti! Bu iş bitti: Galatasaray'da ayrılık

Galatasaray'da Yunus Akgün hikayesi sona eriyor. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor'daki performansıyla yükselişe geçen ve sarı-kırmızılılara geri dönen Yunus Akgün, Galatasaray'dan ayrılma kararı aldı.

YUNUS AKGÜN, GALATASARAY'DA TUTUNAMADI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Adana Demirspor'da geçiren Yunus Akgün, başarılı performansıyla büyük beğeni toplamış ve A Milli Takım'dan davet bile almıştı. Ancak geçtiğimiz yaz bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönen milli oyuncu, sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde aradığı şansı bulamadı.

KARARINI VERDİ

Sarı-kırmızılılarda fazla forma şansı bulamayan Yunus Akgün, kararını verdi. Sezon sonu sarı-kırmızılılardan ayrılmaya hazırlanan milli oyuncunun hedefi Avrupa'ya gitmek.

İTALYA'DAN TALİPLERİ VAR

Avrupa hayalini sezon sonunda gerçekleştirmek isteyen Yunus Akgün özellikle İtalyan ekiplerinin radarında. Serie A'dan Fiorentina, Sassuolo ve Atalanta'nın milli oyuncuyu yakından takip ettiği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Yunus Akgün, bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 21 resmi maça çıktı ve bunların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1098 dakika süre alan 22 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 3 asistle skora etki edebildi.