İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ağustos 2023 Cuma / 2 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1738
  • EURO
    29,7518
  • ALTIN
    1650.12
  • BIST100
    7764.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yunus Akgün transferi bitiyor! İşte yeni takımı
Spor

Yunus Akgün transferi bitiyor! İşte yeni takımı

Galatasaray'ın altyapısından yetiştirdiği yıldız oyuncusu Yunus Akgün, yuvadan uçmaya hazırlanıyor. İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City, yıldız oyuncu Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı. İşte detaylar...

17 Ağustos 2023 Perşembe 20:42 - Güncelleme:
Yunus Akgün transferi bitiyor! İşte yeni takımı
ABONE OL

Galatasaray'da istediği performansı sahaya yansıtamayan Yunus Akgün'ün yeni takımı belli oldu. Championship ekibi Leicester City, sarı-kırmızılı ekipten Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.

YUNUS AKGÜN BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

2021-22 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Süper Lig ekibi Adana Demirspor'daki performansıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün geçtiğimiz sezon geri döndüğü sarı-kırmızılılarda ise hayal kırıklığına neden oldu. Milli oyuncu fazla süre alamadı ve aldığı sürede de beklentilerin uzağında kaldı.

YUNUS AKGÜN İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

343 Digital'in haberine göre; Leicester City, Galatasaray'dan Yunus Akgün'ü kadrosuna kattı.

İŞTE ÖDENECEK MİKTAR

Habere göre, İngiliz ekibinin oyuncu için sarı kırmızılı takıma Yunus Akgün için 5.5 milyon euro bonservis ödeyeceği belirtildi. Transferin kısa süre içinde resmen açıklanması bekleniyor.

3 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yunus Akgün'ün sarı-kırmızılı takım ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 28 resmi maça çıkan Yunus Akgün, bu karşılaşmaların 12'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 1180 dakika sahada kalan 23 yaşındaki milli oyuncu, 1 gol ve 4 asistle skora etki edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.