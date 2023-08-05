Yunus Akgün'e Avrupa kancası! Talipleri artmaya devam ediyor

Galatasaray'da bir türlü beklentileri karşılayamayan Yunus Akgün, buna rağmen Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

23 yaşındaki futbolcuya, Fransa 1. Lig ekiplerinden Nantes'ın ardından Bordeaux'nun da talip olduğu ileri sürüldü.

Galatasaray Yönetimi, Yunus için 8-9 milyon Euro civarında gelecek transfer tekliflerine oldukça sıcak bakıyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

2022-2023 sezonunda sarı kırmızılı forma ile tüm kulvarlarda 28 resmi maça çıkan Yunus Akgün bunların yalnızca 12'sinde ilk 11'de sahaya çıktı. 1180 dakika oyunda kalan genç futbolcu 1 gol, 4 asist ile skora katkı sağladı.