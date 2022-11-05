Yunus Akgün'e bir darbe de ondan geldi! Dünyası başına yıkıldı

Galatasaray'da sezona istediği gibi başlayamayan Yunus Akgün, son 2 maçta kesik yemişti. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un da Yunus Akgün'ün performansını beğenmediği ve aday kadroda yer vermemeyi düşündüğü ileri sürüldü.

YUNUS AKGÜN BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Adana Demirspor'da başarılı performansıyla beğeni toplayan Yunus Akgün, sezon sonu bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a geri dönmüştü. Ancak 22 yaşındaki milli oyuncu, sarı-kırmızılılarda adeta yoklara oynadı ve eleştirilerin hedefi oldu.

OKAN BURUK KESİK ATTI

Teknik direktör Okan Buruk, performansıyla beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'e son 3 maçın 2'sinde 11'de yer vermedi. Bu karşılaşmaların 1'inde maçı yedek kulübesinde tamamlayan Yunus Akgün, toplam 51 dakika süre alabildi.

YUNUS AKGÜN'E BİR DARBE DE STEFAN KUNTZ'TAN

Yunus Akgün'ün performansını yakından takip eden A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, milli oyuncunun performansından memnun değil. Alman çalıştırıcının, genç oyuncuya İskoçya ve Çekya ile oynanacak hazırlık maçlarının kadrosunda yer vermeyi düşünmediği öğrenildi.