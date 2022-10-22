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Spor

Yunus Akgün'ü yıkan haber resmen geldi! Her şey buraya kadarmış

Yunus Akgün bu sezon Galatasaray'daki performansıyla beklentilerin altında kalmıştı. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün'ü de Kerem Aktürkoğlu gibi yedek kulübesine çekmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Star Gazetesi22 Ekim 2022 Cumartesi 20:32 - Güncelleme:
Yunus Akgün'ü yıkan haber resmen geldi! Her şey buraya kadarmış
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Galatasaray'da performansıyla eleştirilerin hedefi olan Yunus Akgün için karar verildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün'ü yedek kulübesine çekeceği öğrenildi.

YUNUS AKGÜN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak geçirdiği Adana Demirspor'da başarılı performansıyla büyük beğeni toplamıştı. Akdeniz ekibinde 38 maçta 9 gol ve 17 asistle skora etki eden Yunus Akgün, daha sonrasında Milli Takım'dan çağrılmış ve yaz aylarında bonservisini elinde bulunduran Galatasaray'a dönmüştü.

GALATASARAY'DA OLMADI

Yunus Akgün geri döndüğü Galatasaray'da Adana Demirspor'daki performansının uzağında kalarak beklentilerin altında kaldı. Akgün, sarı-kırmızılı formayla ligde 9 maçın 9'unda da ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda yalnızca 1 asistle skora etki edebildi.

OKAN BURUK'TAN YUNUS AKGÜN'E KESİK

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, verim alamadığı Yunus Akgün için kollarını sıvadı. Buruk, milli oyuncuyu yedek kulübesine çekmeyi planlıyor ve onun yerine Yusuf Demir ve Milot Rashica'yı denemek istiyor.

Star Gazetesi

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