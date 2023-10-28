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Spor

Yunus Akgün'ün dünyası başına yıkıldı! Hocası resmen duyurdu

Sezon başında Galatasaray'dan İngiltere Championship takımlarından Leicester City'e transfer olan Yunus Akgün'ü üzen haber geldi. Başarılı oyuncu sakatlığı nedeniyle bir süre takımdaki yerini alamayacak. İşte detaylar...

28 Ekim 2023 Cumartesi 21:47 - Güncelleme:
Yunus Akgün'ün dünyası başına yıkıldı! Hocası resmen duyurdu
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Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Leicester City takımın kiraladığı Yunus Akgün'den üzücü haber geldi. 23 yaşındaki başarılı oyuncu Yunus Akgün, sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalacak. Başarılı ismin bu sebeple üzgün olduğu öğrenilirken hocası Maresca ise oyuncunun sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

HOCASINDAN YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

Leicester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, düzenlediği basın toplantısında, "Yunus Akgün için şu anda bir tarama yapıyor. Yani yakında durumdan haberimiz olacak. Umarım ciddi bir şey yoktur, varsa bu da birkaç hafta anlamına geliyor." sözlerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'ÜN LEICESTER CİTY PERFORMANSI

Leicester City ile 7 maça çıkan 23 yaşındaki milli oyuncu, 2 asist yaptı. Yunus Akgün, Hırvatistan ve Letonya ile oynanacak milli maçların da kadrosuna çağrıldı.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Yunus Akgün'ün güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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