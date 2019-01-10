Yunus, Fener'e gelmeyi reddetti
TEKNİK patron Ersun Yanal’ın transfer edilmesini istediği milli futbolcu Yunus Mallı için Fenerbahçe, Wolfsburg’la anlaşma sağladı. Ancak Yunus, kariyerine Almanya’da devam etmek istediğini belirterek Fenerbahçe’nin teklifini reddetti.
- StarSpor
Yunus Mallı’nın Sarı-Lacivertli yöneticilere, “Benim için Türkiye henüz erken. İlerleyen zamanda olabilir. Ben Almanya’da mücadeleme devam etmek istiyorum” dediği öğrenildi.
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