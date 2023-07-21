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Spor

Yusuf Demir'e Süper Lig ekibi talip oldu

Galatasaray'ın 20 yaşındaki yıldız orta sahası Yusuf Demir'i düzenli forma giyebileceği bir yere kiralayabileceği konuşulurken, en ciddi atak Sivasspor'dan geldi.

Fanatik21 Temmuz 2023 Cuma 09:42 - Güncelleme:
Yusuf Demir'e Süper Lig ekibi talip oldu
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen Yusuf Demir'i kiralamak için harekete geçti. Bu sezon sarı-kırmızılılarda kalması zor gözüken 20 yaşındaki yıldızın transferi konusunda Sivasspor öncelik istedi.

Galatasaray'ın geçen sezon 6 milyon Euro bonservis bedeliyle Rapid Wien'den kadrosuna kattığı Yusuf Demir, ligde sadece 66 dakika şans bulabilmişti. Fizik olarak bir türlü hazır seviyeye gelemeyen Yusuf'un, yaz kampında sarı kırmızılı ekipte yer almasına rağmen bu sezon uzun süreler alması yine zor gözüküyor.

EN CİDDİ ATAK SİVASSPOR'DAN

Cim Bom'un, 20 yaşındaki yıldız orta saha oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir yere kiralayabileceği konuşulurken, en ciddi atak Sivasspor'dan geldi. Yiğidolar, gurbetçi futbolcuyu 1 sezonluğuna kadrosunda görmek istiyor.

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