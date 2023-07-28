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Spor

Yusuf Demir'e Trabzonspor kancası

Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Yusuf Demir'in takımdan ayrılabileceği belirtildi. 20 yaşındaki genç futbolcu için Trabzonspor favori olarak gösterildi.

28 Temmuz 2023 Cuma 16:32 - Güncelleme:
Yusuf Demir'e Trabzonspor kancası
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Galatasaray'ın geçen sezon kadrosuna kattığı Yusuf Demir için ayrılık iddiası gündeme geldi.

FORMA ŞANSI İYİCE AZALDI

Alman basınında yer alan haberde, Galatasaray'ın kadrosunu; Wilfried Zaha, Cedric Bakambu, Kaan Ayhan ve Angelino gibi isimlerle güçlendirdiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda geçen sezon az süre bulan Yusuf Demir'in yeni transferlerin de gelmesinin ardından forma şansının azaldığı ifade edildi. Bu nedenle Galatasaray'ın kadrosunda Yusuf Demir'e yer kalmayacağı öne sürüldü.

DAHA ÖNCE DE AYRILIĞI GÜNDEME GELDİ

Yusuf Demir için daha önce de Türkiye'den Konyaspor, Kasımpaşa, Ümraniyespor haberlerinin çıktığı hatırlatıldı. Genç futbolcu için ayrıca, yaz transfer döneminde de Basel, Standart Liege iddialarının çıktığı vurgulandı. Ancak şu anda Yusuf Demir için bir başka takımın aday olduğu bu ekibin Trabzonspor olduğu kaydedildi.

EN OLASI SEÇENEK TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Yusuf Demir için şu anda en olası durak olduğu ve bu transferin ilk etapta kiralık olarak gerçekleşebileceği belirtildi.

GALATASARAY PERFORMANSI

20 yaşındaki futbolcunun kariyerinde ön görülemeyen çok fazla durum yaşandığı, bu nedenle Trabzonspor'a transferi için resmi açıklamanın beklenmesi gerektiği ifade edildi.

Yusuf Demir, Galatasaray'da şu ana kadar 6 maçta süre buldu. 20 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda skor katkısı sağlayamadı.

YUSUF DEMİR KİMDİR?

Rapid Wien altyapısından yetişen Yusuf Demir, A Takım'da oynadıktan sonra kısa bir süre Barcelona forması giydi. Genç oyuncu, geçen sezon başında Galatasaray'a imza attı.

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