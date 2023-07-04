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Spor

Yusuf Emre Gültekin, Göztepe yolunda

Göztepe, son olarak Samsunspor forması giyen 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile ilgileniyor.

IHA4 Temmuz 2023 Salı 10:56 - Güncelleme:
Yusuf Emre Gültekin, Göztepe yolunda
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, yeni sezona iddialı girmek için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, transferde daha önce Kasımpaşa'dan Tarkan Serbest, Altınordu'dan Ali Dere'yi ve A. Keçiörengücü'nden ise Ogün Bayrak'ı kadrosuna katmıştı.

İzmir temsilcisi orta saha bölgesine de bir takviye yapmak istiyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon Samsunspor'la şampiyonluk yaşayan tecrübeli orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin'i gündemine aldı. Göztepe'nin Yusuf Emre ile temas kurup uygun şartların oluşması durumunda ise bu transferi bitirmek istediği öğrenildi. Öte yandan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, Samsunspor'un Erzurum'da yapacağı kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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