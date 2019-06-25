Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı giydi.

Galatasaraylı yöneticilerin, Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle görüşerek bu transferde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Bu arada Yusuf Erdoğan'ın, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.