Yusuf Erdoğan Galatasaray formasını giydi
Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaray’ın transfer gündeminde olduğu iddia edilen Yusuf Erdoğan, sarı-kırmızılı formayı giydi.
Galatasaraylı yöneticilerin, Yusuf Erdoğan'ın menajeriyle görüşerek bu transferde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü. Bu arada Yusuf Erdoğan'ın, Galatasaray ile 3 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi.
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