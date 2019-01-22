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Yusuf Günay, Demba Ba'yı kiraladıklarına yönelik çıkan haberleri yalanladı

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Demba Ba'yı transfer ettikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

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Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-Kırmızılı takımdan resmi açıklama geldi ve bu transfer haberi yalanlandı.

Açıklamayı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptı. Twitter hesabından taraftarı bilgilendiren Günay "Sevgili Galatasaray’lılar profesyonel futbolcu Demba Ba’yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba takımıyla çıktığı 17 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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