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Spor

Yusuf Günay'dan koronavirüs açıklamaları!

Koronavirüs tedavisinin ardından iyileşerek taburcu olan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Bein Sports'a açıklamalarda bulundu.

09 Nisan 2020 Perşembe 20:29 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 20:29
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, yakın mesai arkadaşlarımız pozitif çıkınca test için gittim. Test yapıldı, tomografi çekildi. Test sonuçları gelene kadar tedavi altına alınmam uygun göründü ve test sonucu maalesef pozitif geldi. 6 gün boyunca tedavi gördük ve sonra değerler normale gelince taburcu edildik. 14 gün karantina süresini dolduruyoruz, bugün 11. günüm" dedi.

"ASLA PANİK YOK"

Bütün dünyayı evlere hapseden büyük bir salgın. Bu da insanları belki ciddi anlamda paniğe sevk edecek durumlara yol açabiliyor. asla panik yapmak yok. Elbette önlemlere harfiyen uymak gerekir ama ruhsal durumları da sağlam tutmalıyız. Belki belirti olmadan bile atlatılabilen bir rahatsızlık.

"EVDE KALIN"

Hastanede kimse yanınıza gelemiyor ve kendinizi çok iyi hissetmiyorsunuz. Ben kendimi yokladığımda ne ateşim, ne öksürüğüm oldu. Normal, sağlıklı insanların bu hastalığı rahatlıkla atlatabileceğimi düşünüyorum. Ama yine de evde kendini izole etmek gerekiyor. Lütfen kurallara uyalım, evde kalalım.

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