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Spor

Yusuf Şimşek'ten TFF'ye 19 Haziran önerisi

TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un teknik direktörü Yusuf Şimşek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligin 12 Haziran yerine 19 Haziran'da başlatılmasını önerdi.

AA07 Mayıs 2020 Perşembe 13:54 - Güncelleme: 07 Mayıs 2020 Perşembe 13:54
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Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takımdaki tüm oyuncuların koronavirüs testi yapıldıktan sonra 11 Mayıs'ta antrenmanlara başlayacaklarını söyledi.

Oyunculara dörderli gruplar halinde idman yaptıracaklarını anlatan Şimşek, ilk 10 gün topsuz çalışacaklarını bildirdi.

Salgını ciddiye alarak gerçek bir karantina ve kamp süreci geçireceklerini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Yabancı oyuncularımız zaten kulüpte, onlar bireysel antrenman yapıyor. Onlarla ilgili bir problemim olmayacak. Süper Lig belirtilen tarihte başlayabilir. TFF 1. Lig tarih olarak biraz daha geç başlayabilir. 12 Haziran'da değil de 19 Haziran'da başlayabilir. Bu da ülkemizdeki salgınla mücadeledeki süreci daha iyi görmemizi sağlar. Bunun fikstürde bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum. İlerleyen süreçte haftada iki maç oynayıp lig bitirilebilir."

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