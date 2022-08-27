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Spor

Yusuf Yazıcı attı, Lille kazandı

Lille, Ligue 1'in 4. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Ajaccio'yu 3-1 mağlup etti. Konuk ekibin formasını giyen Yusuf Yazıcı, takımına bir golle katkıda bulundu.

AA27 Ağustos 2022 Cumartesi 00:53 - Güncelleme:
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Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 4. haftasında Lille, milli oyuncu Yusuf Yazıcı'nın bir gol attığı maçta Ajaccio'yu 3-1 yendi.

Ajaccio kentindeki François Coty Stadı'nda oynanan müsabakada Lille'e galibiyeti getiren golleri, 17. dakikada Yusuf Yazıcı, 43. dakikada Jonathan Bamba ve 67. dakikada Tiago Djalo attı. Ev sahibi ekibin golü, 84. dakikada Cyrille Bayala'dan geldi.

Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki ilk golünü kaydetti.

Bu galibiyetle Lille 7 puana ulaşırken, Ajaccio ise bir puanda kaldı.

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