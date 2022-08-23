Yusuf Yazıcı depremi! Büyük kriz çıktı

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de Yusuf Yazıcı krizi yaşanıyor. CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddeden Fransız ekibine şu ana kadar Yusuf Yazıcı için beklenen seviyede teklifler gelmedi.

LİLLE'DE YUSUF YAZICI KRİZİ

Fransa basınında yer alan habere göre; Lille'de Yusuf Yazıcı için CSKA Moskova'dan gelen teklifi reddettiği için pişmanlık yaşanıyor. Fransız ekibine şimdiye kadar Yusuf Yazıcı için beklenen seviyede teklif ulaşmadı.

AYRILMASI BEKLENİYOR

Haberde, Lille Teknik Direktörü Paulo Fonseca'nın planlarına uymayan Yusuf Yazıcı'nın önümüzdeki haftalarda takımdan ayrılmasının beklendiği belirtildi. Ancak milli oyuncu için teklif gelmemesinin ayrılığı zorlaştıracağı da ifade edildi.

YUSUF YAZICI'NIN RUSYA KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'da geçiren Yusuf Yazıcı, 12 resmi maçta toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asist ile skora katkıda bulundu.

Bu yaz bonservisini elinde bulunduran Lille'e dönen Yusuf Yazıcı, şu ana kadar yalnızca 64 dakika süre aldı ve skora etki edemedi.