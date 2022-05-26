Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Rus kulübünün Türk futbolcunun bonservisini almak için Lille ile görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.
Rus basınında çıkan habere göre; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın haklarını Fransız kulübünden almak istiyor. CSKA, Türk futbolcunun 12 milyon avro olan bonservis bedelini aşağı çekmek için Lille ile pazarlık halinde.
Bu arada belinden sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı'nın sakatlığının tedavisi için Moskova'da kaldığı da belirtildi.
Ara transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Rus takımında 12 maça çıktı ve 8 gol attı. Rusya Premier Ligi'nde 50 puan toplayan CSKA, sezonu şampiyon Zenit'in 15 puan gerisinde 5. sırada tamamlamıştı.
Star Gazetesi