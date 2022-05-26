Yusuf Yazıcı'nın kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova'da kalıp kalmayacağı belirsizliğini korurken, Rus kulübünün Türk futbolcunun bonservisini almak için Lille ile görüşmelerini hızlandırdığı öğrenildi.

Şimdiden transfer savaşı başladı Orkun Kökçü için dev rekabet!

CSKA MOSKOVA YUSUF YAZICI İÇİN BONSERVİS PAZARLIĞINDA

Rus basınında çıkan habere göre; CSKA Moskova, Yusuf Yazıcı'nın haklarını Fransız kulübünden almak istiyor. CSKA, Türk futbolcunun 12 milyon avro olan bonservis bedelini aşağı çekmek için Lille ile pazarlık halinde.

YUSUF YAZICI MOSKOVA'DA TEDAVİ OLUYOR

Bu arada belinden sakatlığı bulunan Yusuf Yazıcı'nın sakatlığının tedavisi için Moskova'da kaldığı da belirtildi.

Merih Demiral dünya devlerini peşinden sürüklüyor

12 MAÇTA 8 GOL

Ara transfer döneminde Lille'den CSKA Moskova'ya kiralanan 25 yaşındaki futbolcu, Rus takımında 12 maça çıktı ve 8 gol attı. Rusya Premier Ligi'nde 50 puan toplayan CSKA, sezonu şampiyon Zenit'in 15 puan gerisinde 5. sırada tamamlamıştı.

Star Gazetesi