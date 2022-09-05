İSTANBUL 24°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Eylül 2022 Salı / 10 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2467
  • EURO
    18,0515
  • ALTIN
    1000.71
  • BIST100
    3403.48
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden geçti
Spor

Yusuf Yazıcı sağlık kontrolünden geçti

Trabzonspor'un Lille'den kiralık olarak transfer ettiği Yusuf Yazıcı, sağlık kontrolünden geçirildi.

AA5 Eylül 2022 Pazartesi 22:45 - Güncelleme:
ABONE OL

Trabzonspor'un Fransız ekibi Lille'den kadrosuna kattığı milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sağlık kontrolünden geçirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, yeni transfer Yusuf Yazıcı'nın İstanbul'daki özel bir hastanede sağlık kontrollerine tabi tutulduğu belirtildi.

Detaylı kan tetkikleri yapılan sporcunun, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği, sağlık kontrollerinin akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrolleriyle tamamlandığı kaydedildi.

Öte yandan Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesabından milli futbolcunun fotoğraflarıyla birlikte "Beraber yazacağımız nice hikaye, yaşayacağımız nice güzel an var. Tıpkı eski günlerdeki gibi... Yuvana, evine hoş geldin Yusuf Yazıcı!" paylaşımı yapıldı.

2019-2020 sezonu öncesi Trabzonspor'dan Lille'e transfer olan Yusuf, geçen sezonun ikinci yarısında CSKA Moskova forması giymişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.