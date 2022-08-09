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  • Yusuf Yazıcı transferinde herkes ters köşe oldu! Lille Başkanı resmen açıkladı
Spor

Yusuf Yazıcı transferinde herkes ters köşe oldu! Lille Başkanı resmen açıkladı

Yusuf Yazıcı'nın Lille'deki geleceği belirsizliğini korurken sürpriz bir açıklama geldi. Fransız ekibinin başkanı Olivier Letang, Avrupa ekiplerinin Yusuf Yazıcı'ya olan ilgisini doğrularken, milli oyuncunun takımda kalma ihtimalinin de olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Star Gazetesi9 Ağustos 2022 Salı 18:39 - Güncelleme:
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Transferde adı birçok kulüple anılan Yusuf Yazıcı için Lille Başkanı Olivier Letang açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı'nın takımda kalma ihtimali olduğunu belirten Letang, milli oyuncuya Avrupa ekiplerinden ilgi olduğunu ifade etti.

LİLLE BAŞKANI'NDAN YUSUF YAZICI AÇIKLAMASI

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in başkanı Olivier Letang, geleceği merak konusu olan Yusuf Yazıcı için Rus basınına açıklamalarda bulundu. Yusuf Yazıcı için henüz bir karar verilmediğini belirten Letang, "İtalya ve diğer Avrupa şampiyonaları da dahil olmak üzere farklı ülkelerden ilgi görüyor." ifadelerini kullandı.

FRANSA'DA KALMA İHTİMALİ VAR

Letang, Yusuf Yazıcı'nın takımda kalma ihtimalinin de olduğunu belirtirken, "Paulo Fonseca göreve geldiğinden beri onu hala izliyor. Daha fazlasını söyleyemem." şeklinde konuştu.

YUSUF YAZICI'NIN MOSKOVA PERFORMANSI

Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak geçirdiği Rusya ekibi CSKA Moskova'da 12 resmi maçın hepsinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 963 dakika süre aldı. 25 yaşındaki milli oyuncu, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 2 asistle skora katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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