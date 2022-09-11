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Spor

Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun tedavileri sürüyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile karşılaşan Trabzonspor'da sakatlanan Yusuf Yazıcı ve Djaniny Semedo'nun tedavilerinin devam ettiği açıklandı.

AA11 Eylül 2022 Pazar 18:00 - Güncelleme:
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Trabzonspor'da UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşmasında sakatlanan Yusuf Yazıcı ile Djaniny Semedo'nun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Kulüp doktoru Halit Polat, Trabzospor'un resmi internet sitesinden iki futbolcunun sakatlıklarına ilişkin bilgi verdi.

Polat, açıklamasında, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros karşılaşması sonrası sol dizinde ağrı hisseden oyuncu Yusuf Yazıcı'nın yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz iç yan bağında zorlanma ve ödem tespit edildiğini belirterek, oyuncunun tedavisine sağlık ekiplerince devam edildiğini ifade etti.

Aynı müsabaka sonrasında sağ alt baldırında ağrı hisseden Djaniny Semedo'nun ise yapılan muayenesinde sağ alt baldır kaslarında zorlanma ve spazm tespit edildiğini anlatan Polat, bu oyuncunun da tedavisinin sürdüğünü kaydetti.

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