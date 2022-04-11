Yusuf Yazıcı'dan inanılmaz rekor! Böylesi görülmedi: Yıldızları solladı

Rusya'daki kariyerine müthiş bir başlangıç yapan Yusuf Yazıcı, adından söz ettirmeye devam ediyor. CSKA Moskova'da kiralık olarak forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı, çıktığı ilk 6 lig maçında gol atmayı başaran oyuncu oldu. Milli oyuncu bu konuda Rusya'da forma giymiş olan birçok yıldız ismi de geride bırakmayı başardı.

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YUSUF YAZICI, RUSYA'DA FIRTINA GİBİ BAŞLADI

Geçtiğimiz ara transfer döneminde Lille'den kiralık olarak Rus ekibi CSKA Moskova'ya giden Yusuf Yazıcı, müthiş bir başlangıç yaparak büyük beğeni topladı. Şu ana kadar toplam 7 resmi maça çıkan milli yıldız, 8 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

REKOR KIRDI

Yusuf Yazıcı, Rusya Premier Lig'de çıktığı ilk 6 maçta da golle buluşarak bu alanda lig rekorunu kırarak adını tarihe yazdırdı.

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25 yaşındaki milli oyuncu, yakaladığı bu istatistiklerle Rusya'da daha önceden forma giymiş olan Jo, Vagner Love, Hulk, Welliton, Ari, Kevin Kuranyi ve Quincy Promes gibi yıldız isimleri geride bırakmayı başardı.

YUSUF YAZICI'NIN CSKA MOSKOVA KARNESİ

Yusuf Yazıcı, CSKA Moskova formasıyla 7 resmi maçın 7'sinde de ilk 11'de yer aldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda takımına 8 gol ve 2 asistle katkıda bulunarak büyük beğeni topladı.