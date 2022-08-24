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Spor

Yusuf Yazıcı'dan Trabzonspor'a 1 milyon avro daha

Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinden yıllar sonra yıldız futbolcudan yeni bir gelir daha elde etti.

61saat24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:01 - Güncelleme:
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Trabzonspor'dan rekor bedelle Lille'in yolunu tutan Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'a kazandırmaya devam ediyor.

16 milyon 500 bin avro ve Edgar Ie karşılığında transfer olmuştu. Sonraki sezonlarda 25 maça daha çıkan Yusuf, bu değerini 17 milyon 500 bin avroya çıkartmıştı. Ancak oyuncunun sözleşmesinde bilinmeyen bir bonus maddesinin olduğu daha öğrenildi.

61saat'in haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın sözleşmesinde yer alan maddede "2022-23 sezonunda bir maçta ilk 11 çıkıp 45 dakikadan daha fazla oynarsa Trabzonspor'a 1 milyon avro ödenir" maddesi olduğu ortaya çıktı.

Buna göre PSG maçında ilk 11'de başlayan Yusuf Yazıcı 58 dakika sahada kaldı ve Bordo Mavililer 1 milyon avro daha kasasına koymuş oldu.

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