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Spor

Yusuf Yazıcı'nın doktorundan sevindirici haber geldi

Fransa'nın Lille takımında forma giyen ve geçtiğimiz aralık ayında ciddi bir sakatlık yaşarak sahalardan uzak kalan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'dan güzel haber geldi.

IHA16 Haziran 2020 Salı 19:05 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 19:05
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Başarılı oyuncuyu Roma’da tedavi eden İtalyan Prof. Dr. Mariani, Yazıcı’nın son durumu ile ilgili TRT SPOR’a açıklamalarda bulundu. Mariani, “Bana göre durumu gayet iyi ama son kararı kulüp doktorları verecek” dedi.

Oyuncunun durumuna ilişkin esprili değerlendirmelerde de bulunan İtalyan doktor, ’’Yusuf’un durumu benim açımdan ne yazık ki kötü çünkü daha fazla tedavi için buraya gelmeyecek. Ne yazık ki bir daha kendisiyle görüşemeyeceğiz. O bakımdan üzgünüm. Türkiye, İtalya ile Avrupa Şampiyonası için gelecek yıl Roma’da oynayacak, o zaman görüşeceğiz. O maçta ben kendisini destekleyeceğim. Yusuf, çok iyi ve sempatik bir hastamdı" diye konuştu.

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