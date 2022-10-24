Yusuf Yazıcı'nın dünyası başına yıkıldı! Her şey alt üst oldu

Trabzonspor'un yazın kiralık olarak kadrosuna kattığı Yusuf Yazıcı, hiç iyi bir başlangıç yapamadı. Bordo-mavililerin Beşiktaş ile karşılaştığı maçta da kırmızı kart gören Yusuf Yazıcı, dibi gördü.

YUSUF YAZICI, DİBİ GÖRDÜ

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor'da kariyerindeki en sönük sezonlardan birini geçiriyor. Bordo-mavililerin kiralık olarak kadrosuna kattığı milli oyuncu, şu ana kadar kötü performansıyla beklentilerin altında kalarak eleştirilerin hedefi oldu.

KIRMIZI KART, BARDAĞI TAŞIRDI

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Trabzonspor'da oyuna 80. dakikada dahil olan Yusuf Yazıcı, 90+7'de direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Milli oyuncuya maçın ardından tepki yağdı.

YUSUF YAZICI'NIN TRABZONSPOR KARNESİ

Yusuf Yazıcı, Trabzonspor formasıyla şimdiye kadar 5 resmi maçın 2'sinde ilk 11'de yer aldı ve toplam 196 dakika süre aldı. Milli oyuncu bu karşılaşmalarda ne gol ne de asist yapabildi.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği CSKA Moskova'da ise 12 maçta 8 gol, 2 asist yaparak büyük beğeni toplamıştı.