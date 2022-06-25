Yusuf Yazıcı'nın transferinde beklenmedik gelişme! PSG...

CSKA Moskova ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'e dönen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Millî oyuncu için PSG iddiası gündeme geldi.

Emirhan İlkhan: Arada bir Arda Güler gibi özel yetenekler çıkıyor Fransız basınında çıkan haberlere göre; Yusuf Yazıcı PSG'de yeniden bir araya gelenveikilisine sahada tamamlayıcı bir rol adına önerildi. Galtier'i teknik direktörlüğe getirdikten sonra Lille'den Renato Sanches'i kadrosuna katmak isteyen Campos'un Yusuf Yazıcı transferine de sıcak bakabileceğini belirtti. Güven Yalçın'dan yönetimi şaşırtan hareket Haberde, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e getiren Luis Campos'un, Türk futbolcunun profilini çok beğendiği ve tekrar denemeyi düşünebileceği aktarılırken, Galtier'in de tamamlayıcı bir rol ile Yusuf'u kullanabileceği iddia edildi.