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Spor

Yusuf Yazıcı'nın transferinde beklenmedik gelişme! PSG...

Paris Saint Germain'de (PSG) sportif direktörlük görevine getirilen Luis Campos, Lille'de çalışırken transfer ettiği Yusuf Yazıcı'yı bu kez yeni takımına götürmek istiyor.

25 Haziran 2022 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
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CSKA Moskova ile olan kiralık sözleşmesinin sona ermesi ile Lille'e dönen Yusuf Yazıcı, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Millî oyuncu için PSG iddiası gündeme geldi.

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Fransız basınında çıkan haberlere göre; Yusuf Yazıcı PSG'de yeniden bir araya gelen Luis Campos ve Christophe Galtier ikilisine sahada tamamlayıcı bir rol adına önerildi. Galtier'i teknik direktörlüğe getirdikten sonra Lille'den Renato Sanches'i kadrosuna katmak isteyen Campos'un Yusuf Yazıcı transferine de sıcak bakabileceğini belirtti.

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Haberde, Yusuf Yazıcı'yı Lille'e getiren Luis Campos'un, Türk futbolcunun profilini çok beğendiği ve tekrar denemeyi düşünebileceği aktarılırken, Galtier'in de tamamlayıcı bir rol ile Yusuf'u kullanabileceği iddia edildi.

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