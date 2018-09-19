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Yuto Nagatomo: Güzel oynayarak kazandık

Yuto Nagatomo, 3-0'lık Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Japon yıldız Yuto Nagatomo, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı Lokomotiv Moskova maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

İşte Nagatomo'nun 3-0'lık galibiyet sonrası yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar:

"Mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık. Güzel oynayarak kazandık. Sahanın her yerinde kompakt bir oyun oynadık.

(Taraftar desteği ile ilgili olarak) Galatasaray'da oynadığım için bir kez daha gurur duydum. Hayatımda böyle muhteşem bir atmosfer görmemiştim."

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