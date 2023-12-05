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Spor

Yuvadan uçuyor! Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi talip oldu

Fenerbahçe'de sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu için sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Alman devi Bayern Münih'in milli oyuncu için sarı-lacivertli kulübe transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor.

5 Aralık 2023 Salı 17:42 - Güncelleme:
Yuvadan uçuyor! Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi talip oldu
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Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, Bayern Münih'in transfer listesinde yer alıyor.

BAYERN TRANSFER YAPACAK

Alman basınında yer alan habere göre, Bayern Münih'in ara transfer döneminde savunmanın merkezine ve sağ beke transfer yapacağı belirtildi.

FERDİ DE LİSTEDE

Bavyera devinde söz konusu iki bölge için bir transfer listesi olduğu ve listedeki isimlerden birinin de Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu olduğu öne sürüldü.

HAMLE YAPILABİLİR

Sky'dan Florian Plettenberg'in haberine göre, Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu için ara transfer döneminde hamle yapmasının ihtimaller dahilinde olduğu kaydedildi.

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ

Ferdi'nin Bayern Münih'e transferinin 20 milyon euro'nun biraz altında bir bonservisle gerçekleşebileceği iddia edildi. Ancak Bayern Münih'in Ferdi Kadıoğlu'nun sağ bek için ideal bir çözüm olup olmadığı konusunda şüphelerinin olduğu ifade edildi. Alman basınından daha önce Bild'de yer alan haberde, Fenerbahçe'nin milli oyuncusu için beklentisinin 30 milyon euro olduğu yazılmıştı.

BAYERN'İN DİĞER ADAYLARI

Bayern Münih'in transfer listesindeki diğer adayların; Arnau Martinez, Lutsharel Geertruida ve Leny Yoro gibi isimler olduğu öne sürüldü. Ancak bu isimler arasından Leny Yoro ve Arnau Martinez gibi isimlerin daha çok gelecek yaz transfer dönemi için düşünülen oyuncular olduğu vurgulandı.

ADI GEÇEN DİĞER TAKIMLAR

Ferdi Kadıoğlu'nun adı son dönemde Borussia Dortmund ve Napoli gibi ekiplerle anılıyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye 2018 yılında transfer olan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 168 maçta 15 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

SÖZLEŞME DEVAM EDİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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