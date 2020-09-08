Zahavi'den maç sonrası Fenerbahçe açıklaması

08 Eylül 2020 Salı 01:02 - Güncelleme: 08 Eylül 2020 Salı 01:02

Fenerbahçe ile adı anılan Eran Zahavi, transferiyle ilgili olarak İsrail'in Slovakya ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Transferle ilgili gelen soruya Eran Zahavi, "Geleceğimle ilgili söylenecek veya açıklanacak bir şey yok. Çin'deki kontratım hala devam ediyor. Neler olacağını hala bilemiyorum." cevabını verdi.

Zahavi, "Milli maçlar sona erdi. Yarından itibaren artık transfere odaklanabilirim. Transfer için bugünden yarına söylenecek bir şey yok. Çünkü, ben de bilmiyorum. Belli olunca hep birlikte göreceğiz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.