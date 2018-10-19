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Zalgiris Kaunas: 75 Fenerbahçe: 82

Fenerbahçe, Euroleague 3. hafta maçında Zalgiris Kaunas'ı deplasmanda 82-75 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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THY Avrupa Ligi 3'üncü hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris Kaunas ekibini 82-75 mağlup etti.

SALON: Zalgirio

HAKEMLER: Daniel Hierrezuelo, Mehdi Difallah, Milos Koljensic

ZALGIRIS KAUNAS: Arturas Milaknis 14, Nate Wolters 23, Nate Wolters 14, Paulius Jankunas 4, Thomas Walkup 2, Edgaras Ulanovas, Marius Grigonis 5, Leo Westermann 5, Aaron White 4, Antanas Kavaliauskas 3, Laurynas Birutis 1, Donatas Sabeckis

FENERBAHÇE: Kostas Sloukas 20, Nicolo Melli 7, Luigi Datome 11, Marko Guduric 8, Joffrey Lauvergne 8, Jan Vesely 10, Nikola Kalinic 4, Ali Muhammed 7, Tyler Ennis 7, Melih Mahmutoğlu

1'İNCİ PERİYOT: 25-18

İLK YARI: 42-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 57-53

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