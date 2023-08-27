İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ağustos 2023 Pazartesi / 12 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5694
  • EURO
    28,6924
  • ALTIN
    1624.29
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Zaniolo, Aston Villa taraftarını büyüledi
Spor

Zaniolo, Aston Villa taraftarını büyüledi

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo ilk karşılaşmasına çıktı. Sonradan oyuna dahil olan Zaniolo, Aston Villa taraftarını kendine hayran bıraktı.

27 Ağustos 2023 Pazar 23:59 - Güncelleme:
Zaniolo, Aston Villa taraftarını büyüledi
ABONE OL

Galatasaray'dan Aston Villa'ya transfer olan Nicolo Zaniolo, Premier Lig'deki ilk karşılaşmasına çıktı.

Aston Villa'nın Burnley'i 3-1 yendiği karşılaşmada oyuna sonradan dahil olan İtalyan yıldız gösterdiği mücadele ile Aston Villa taraftarını kendine hayran bıraktı. Aston Villa taraftarları sosyal medya hesaplarından Zaniolo için övgü dolu yorumlarda bulundu.

İşte o yorumlar:

DG: 'Nicolo tam bir topçu'

Marcus: 'Nicolo için de harika bir başlangıçtı, süper enerjik görünüyordu! Bu sezon çok büyük fark yaratacağına eminim.'

Matt Lynch: 'Zaniolo'nun soğukkanlığı çok iyi ve yüksek'

Talk Villa: 'Geldiğinden beri Zaniolo gerçekten olumlu. Topun dışında çok çalışıyor, topa hakimken kendinden emin, doğrudan ve tehditkar.'

Gareth Cooper: 'Sağlam ve oldukça rahat bir deplasman galibiyeti. Digne, Diaby ve Cash bugün benim için öne çıkıyor. Zaniolo çok etkileyici bir başlangıç yaptı ve bugün gösterdiği bağlantı oyunu tam olarak onun getirilmesinin sebebiydi. Kadronun güçlendirilmesi açısından önümüzde büyük bir hafta var.'

Adam Clarke: 'Cash, Carlos, Kamara ve McGinn bugün muhteşemdi. Zaniolo bizim için bir oyuncu olacak. 2. yarının başındaki 15 dakikayı saymazsak muhteşem bir performanstı. Oyunu kontrol ettik. Zaman zaman harika futbol oynadık.'

Tom Nightingale: 'Evet, şu ana kadar Zaniolo'dan çok keyif alıyorum.'

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.