Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun Zalgiris ile oynanan Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanş mücadelesi öncesi kadrodan çıkarılması söylentileri beraberinde getirdi. İtalyan yıldızın transfer durumu merak yarattı.

İDDİALARIN ÖNÜ KESİLMEDİ

Teknik patron Okan Buruk, maça çıkmadan önce katıldığı basın toplantısında Zaniolo'nun son taktik provada kasığında ağrı hissettiği için oynamadığını, birkaç gün içinde takıma dahil olmasını beklediğini açıkladı. Ancak bu sözler de İtalyan yıldız hakkında ortaya atılan flaş iddiaların önünü kesemedi.

JUVENTUS VE SUUDİ ARABİSTAN

İlk olarak Juventus'un Zaniolo için Galatasaray'a 23 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı, oyuncunun da tedbir amaçlı bekletildiği ileri sürüldü. Daha sonra teklifin Suudi Arabistan kulüplerinden geldiği ifade edildi.

YÖNETİM; "SADECE İDDİA"

Galatasaray cephesinin ise serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan aşağı bir rakama Zaniolo'yu kesinlikle bırakmayacağı bildirildi. Ancak kulüp yetkililerine göre bu teklifler tamamen bir iddiadan ibaret.

DEVLER LİGİ'NE ODAKLANDI

Galatasaray'a Juventus veya Suudi kulüplerinden son dönemde Zaniolo için teklif yapılmadığı kaydedildi. 23 yaşındaki futbolcunun da tamamen sarı-kırmızılı formayla Şampiyonlar Ligi'nde forma giymeye odaklandığı dile getirildi.

YÜREKLERE SU SERPTİ

Zalgiris maçı öncesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkarılan, ancak bu süreç içinde Juventus'a veya Arap kulüplerine transfer olacağı ileri sürülen Nicolo Zaniolo, yürekle su serpti.

"GÜNDEMİMDE TRANSFER YOK"

Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelen İtalyan yıldızın, "Gündemimde transfer yok. En azından bu sezon da burada kalıp, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" dediği öğrenildi.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ 35M€

Galatasaray Yönetimi de serbest kalma bedeli olan 35 milyon Euro'dan daha aşağı bir teklife Zaniolo'yu bırakmaya kesinlikle karşı çıkıyor. Zaniolo'nun da bu düşünceye olumlu baktığı belirtiliyor.