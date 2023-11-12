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Spor

Zaniolo'ya piyango vurdu

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo'yu sezon başında Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya satın alma opsiyonlu olarak kiralamıştı. Milli ara esnasında yasa dışı bahis soruşturması için sorgulanan Nicolo Zaniolo, milli takımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Çizme medyası ise İtalyan yıldızın, milli takıma tekrar çağırılacağını duyurdu.

12 Kasım 2023 Pazar 00:29 - Güncelleme:
Zaniolo'ya piyango vurdu
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Galatasaray'ın Premier Lig takımlarından Aston Villa'ya kiraladığı İtalyan oyuncu Nicolo Zaniolo, futbol karşılaşmalarına bahis oynadığı yönündeki iddiaların ardından çıkartıldığı İtalya Milli Takımı'nın kadrosuna geri döndü. 24 yaşındaki forvet, polisin kendisini ve Sandro Tonali'yi son Serie A bahis skandalıyla ilgili sorgulamasının ardından geçen ay Coverciano'daki Azzurri antrenman kampından çekilmek zorunda kalmıştı.

Tonali yasadışı platformlarda futbol üzerine bahis oynadığını kabul ederken, Zaniolo sadece poker ve blackjack üzerine kumar oynadığını itiraf etmişti.

FUTBOL MAÇLARINA BAHİS OYNAMADI

Yıldız oyuncu Torino Savcılığı tarafından sorgulandı ve düzenli olarak futbol oynamaya devam etti. İtalyan basınında yer alan habere göre, tüm göstergelerin Zaniolo'nun bahis oynamadığı yönünde olunca Luciano Spalletti Zaniolo'yu İtalya'nın önümüzdeki Euro 2024 elemeleri için çağırmaya karar verdi.

Zaniolo'nun avukatlarının davayı tamamen kapatmasının birkaç ay alması beklenirken, İtalyan oyuncunun sportif sicili herhangi bir zarar görmeyecek. Spalletti'nin güvenini kazanan Zaniolo'nun milli takımdaki performansına bıraktığı yerden devam etmesi bekleniyor.

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